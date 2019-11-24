吳昇峰驚喜現身冬盟開球 打6搶1在所不辭

（中央社記者楊啟芳台中24日電）業餘合庫隊強投吳昇峰今天在亞洲冬季棒球聯盟驚喜現身開球，他表示，由於12強大賽後比較累，最近主要都在休息，但對於攸關東京奧運的6搶1資格賽，「在所不辭」。

冬盟今天晚上在洲際棒球場的賽事，由韓職聯隊交手日職白隊，賽前吳昇峰驚喜現身為比賽開球，他笑說：「下午臨時接到通知，剛好有這個機會參與開球。」

吳昇峰在世界12強賽對美國隊先發時，主投6.2局，僅被敲5支安打，飆7次三振，失3分，繳出優質好投。他表示，回國到現在還在休息，「其實大賽結束之後放鬆，才知道什麼叫做累，最近主要是休息，但還是有在動」。

今年的爆米花聯盟已經開打，合庫隊首戰是在明天，不過吳昇峰表示，「教練有給我一點時間調整，一兩個星期後才開始出賽，也有告知要投哪幾場，我開玩笑說希望排在假日，為業餘帶來更多球迷，多多看業餘賽事，為我加油」。

經過12強賽後，喜愛吳昇峰的球迷明顯變多，除了臉書粉絲團人數暴增，也收到很多球迷私訊，他說：「雖然沒有一一回應，但都有看到球迷給我的鼓勵，都滿正面的。」

6搶1資格賽將於明年4月開打，爭取最後一張東京奧運門票，吳昇峰說，如果有機會入選，當然會在所不辭，「畢竟業餘球員能受到肯定，是非常不容易的，我們比較沒有賽季的問題，生涯能達到這個里程碑，對往後也沒什麼好顧慮的，目標前進東京奧運。」（編輯：唐聲揚）1081124