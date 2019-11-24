大專聯賽高雄大學勝文化 教頭：沒打不倒的球隊

（中央社記者謝靜雯台北24日電）108學年度大專棒球聯賽公開一級預賽，高雄大學今天與勁敵文化大學交手，高雄大學展現韌性，以7比5從文化手中拿下本次賽會首勝，總教練林朝揚鼓勵球員，「沒有打不倒的球隊」。

高雄大學今天賽前預賽連吞5敗，今天與賽前5戰全勝的文化大學交手，高雄大學展現韌性，比賽前半段多處於落後，6局靠著謝易哲二壘打，將比數追至2比2平手。

高雄大學打出信心，8局靠著謝易哲安打開啟攻勢，再靠著保送、接連3支安打，單局再添2分、超前比數，文化大學8局下半羅人豪開轟，追回1分，高雄大學9局上半再添3分保險分，文化9局下半追回2分，追分不及，吞下本次賽會首敗。

高雄大學本屆賽事首勝就是從勁敵文化大學手中拿下，球員、教練團情緒振奮，總教練林朝揚表示，「我一直告訴球員沒有打不倒的球隊，我們很努力練習，只要在球場上盡力展現，相信會有好的結果」。

國立體大今天與中信金融管理學院交手，中信學院首局靠著三壘打、滾地球先馳得點，國立體大3局追分，靠著接連保送、失誤、投手犯規、捕逸，單局追回3分、取得領先，5局再靠著安打、保送、失誤，再添2分，國立體大5到7局、局局得分，終場順利以8比2拿下勝利。（編輯：張雅淨）1081124