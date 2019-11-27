中國開門邀體育人才 台灣體壇：了無新意

（中央社記者龍柏安台北27日電）一名不願具名的國內某單項協會秘書長今天表示，中國對台26條政策看似對台灣運動從業人口有利，但台灣運動人才不應只把目標放中國，「否則只要政策大轉彎，影響會更大。」

中國大陸國台辦日前公布對台26條政策，發言人朱鳳蓮今天表示，中國國家體育總局正著手修訂「運動員技術等級管理辦法」，預計明年初新的辦法就可以正式出爐，未來台灣運動員和體育愛好者參加大陸體育賽事、達到相關技術等級並且提出申請，大陸單項運動協會就可以給他們頒發運動員技術等級證書」。

一名在台從事運動經紀的經紀人直言，依照辦法看來，似乎沒什麼新意，他指出，現行狀況是無論是教練還是運動員，在中國都不需證書就可工作。

倘若中國全面開放，他強調仍要看球員或教練本身的能力是否得到對岸球團肯定，他舉例：「NBA夠開放了吧，我也想打NBA啊，可是人家球隊不要我有什麼用。」

他也說，中國明年修法上路後，對台灣運動員是否更有利，「仍須時間檢驗。」因為中國每項運動都有不同生態，對台運動員也有不同規範，他以WCBA為例：「今年球季的新規定，例行賽排名前8的球隊都不許找台灣內援，就對台灣球員衝擊很大，明年雖打算重新開放，但每隊仍僅限1名台灣球員。」

一名在中國任教的台灣基層教練則透露，多數前往中國執教的教練，多半都是與企業簽約，再轉介到學校任教，每個教練的合約期限不同，而未來是否要持證才能工作，目前他們還不清楚，「至少目前來看，對我們沒什麼影響。」（編輯：吳協昌）1081127