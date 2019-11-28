味全擴編選秀2投1捕1野 若拒加盟須強迫引退

（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職2019年擴編選秀結果公布，味全龍隊從其他4隊各選1人，選入2名投手、1名捕手、1名野手，被選中的球員若拒絕加盟，該球員必須強迫引退，新球團不得再補其他球員。

味全龍隊今年成為中職新軍，在今年季中選秀總計選進32名球員，根據規定，味全龍隊在年底擴編選秀，可從各隊30人保護名單，及近兩年選秀球員之外的人選中，各選至少1人、最多2名球員，每名球員支付原球團300萬元。

味全龍隊總教練葉君璋先前就曾提過，因為保護名單的範圍大，可選擇的戰力不如預期，今天公布擴編選秀結果，分別選進投手統一獅隊廖文揚、富邦悍將隊羅華韋、捕手Lamigo桃猿隊江忠垣、野手中信兄弟隊曾陶鎔。

32歲的投手廖文揚是4名球員中資歷最深，目前為止9年職棒資歷都效力獅隊，目前為止一軍出賽累積202場（96場先發），戰績40勝39敗，出賽防禦率4.92。

中信兄弟野手曾陶鎔，曾在2017年球季大爆發，整季90場出賽，敲出67支安打，包括15發全壘打，但近兩年出賽成績並不突出，一軍出賽機會也不多。

Lamigo桃猿隊21歲捕手江忠垣，2016年選秀會第6輪被選進，目前為止還沒有一軍出賽紀錄；富邦悍將隊28歲投手羅華韋，具有旅美資歷，近年一軍出賽機會不多，目前為止4年中職資歷，累積一軍出賽74場，皆為後援出賽，出賽防禦率10.00。

味全龍隊明年先打二軍，明年選秀會，味全依然握有狀元籤，前兩輪選秀可以多選1人，擴編選秀則可從各隊18人保護名單外，各選1人，每名球員支付原球團750萬元；根據中職規定，擴編選秀被指名球員，若拒絕加盟必須強迫引退，被選進球員年薪不得少於前一年度。（編輯：葉俐緯）1081128