黑豹旗穀保打線加溫 擊敗三民連7屆晉4強

2019年第7屆黑豹旗全國高中棒球大賽賽程持續進行，28日穀保家商（淺藍衣）8強賽在天母球場迎戰三民高中（深藍衣），穀保終場以12比0奪勝，連7屆晉級4強。中為穀保打者林吳晉瑋。中央社記者謝靜雯攝 108年11月28日

（中央社記者謝靜雯台北28日電）黑豹旗青棒賽8強，穀保家商打線加溫，全場11安攻勢串連，投手群有效壓制，僅讓對手敲出1支安打，終場以12比0、7局擊敗三民高中，連7屆晉級4強。

2019年黑豹旗全國高中棒球大賽8強賽今天在天母棒球場開打，衛冕的穀保家商今天與三民高中交手，穀保家商由高二投手曾宥叡先發，曾宥叡投5局僅被敲出1支安打，投出5次三振、無失分，有效壓制對手打線。

穀保打線串連，首局靠著何恆佑安打、短打推進、保送、林辰勳二壘打，開賽攻下2分；4局再靠觸身球保送、蔡佳諺三壘打送回第3分，周委宏、楊豪恩、林岳谷接連安打，單局攻下4分，拉開領先差距。

穀保6局再起攻勢，靠著單局2支安打、3次保送、對手4次守備失誤，一口氣打了10人次，攻下6分大局，提前拿下比賽勝利。

穀保總教練周宗志表示，整體表現漸入佳境，前幾場打線串連做的不好，這段期間想辦法調整，打擊練習時要求球員做一些改變，這場比賽收到不錯的成效。

黑豹旗今年第7屆，穀保連續7屆都打入4強，2度拿下冠軍，今年要挑戰黑豹旗二連霸，周宗志希望打線好感覺可以延續；穀保4強對手為高苑工商與成德高中的勝隊。（編輯：吳協昌）1081128