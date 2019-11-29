拚東京奧運資格 郭婞淳瞄準明年亞錦賽

（中央社記者黃巧雯台北29日電）台灣舉重女將郭婞淳今天表示，下週將前往中國天津參加世界盃，預計明年4月征戰亞錦賽，屆時將可確定是否拿到2020東京奧運資格，她自認應該沒問題，後續也將備戰奧運。

教育部體育署今天舉辦「108年度國光體育獎章暨運動科學研究及發展獎勵頒獎典禮」，今年共發出國光體育獎助學金新台幣1億5295萬元，郭婞淳靠著在2018、2019年世錦賽以及2019年亞錦賽，一舉囊括9項國光獎章，獲得600萬元獎金入袋，也是本屆獎金最多的運動員。

由於東京奧運舉重資格採積分制，選手須參加三階段比賽，最後積分排名在該量級前8名將取得參賽資格。郭婞淳下週將前往中國天津，參加第三階段賽事的世界盃，接下來將參加明年4月的亞洲舉重錦標賽。

郭婞淳目前在2020東京奧運女子59公斤量級積分排名，暫時名列第一。

明年亞錦賽屬於金牌等級賽事，所獲得的積分也是最高。郭婞淳表示，屆時將可確定是否拿到2020東京奧運資格，「現在應該沒什麼問題」，明年4月後將全心備戰東京奧運。

郭婞淳先前在結束世錦賽後，不到一個月就投入全運會，她坦言，訓練時發現身體有些疲勞、狀況有點下滑，而教練也說慢慢來，畢竟明年才是最重要的一年。

談到如何運用國光體育獎章獎金，郭婞淳表示：「會去思考，畢竟自己能夠舉的時間不多，未來規劃也會算進去，在一些公益上，也會稍微了解、幫助。」

今年國光體育獎章獲獎人次最多是龍舟運動，共122人次獲獎，而獲獎年紀最小選手則是年僅17歲的體操選手丁華恬，她不僅拿下2019年亞洲體操錦標賽平衡木項目金牌，同時也是台灣51年來首位取得奧運資格的女子體操選手。（編輯：吳協昌）1081129

教育部體育署29日下午舉行108年度國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮，台灣體操好手丁華恬（左起）、徐秉謙、唐嘉鴻與李智凱出席合影。中央社記者吳家昇攝 108年11月29日