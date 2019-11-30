唐西奇42分準大三元領軍 獨行俠滅太陽[影]

（中央社鳳凰城29日綜合外電報導）NBA達拉斯獨行俠救世主唐西奇（Luka Doncic）今天繳出平生涯最高42分，外加9籃板、11助攻的準大三元成績，率隊120比113撲滅鳳凰城太陽。

這是唐西奇本季第三次得分突破40，僅差一個籃板就能完成本季第8次大三元，42分也追平自己生涯得分最高紀錄。11月8日，他在對上聖安東尼奧馬刺時，曾轟下生涯新高42分，另有11籃板、12助攻入袋。

唐西奇本役18罰15中，帶領獨行俠全場罰球38投33中占盡優勢，遠勝於太陽的25投18中。

第4節還剩8分29秒時，小牛一度以96比97落後太陽，但隨後唐西奇罰進4球，率獨行俠在5分01秒時反以107比97領先，奠定勝基。

除了唐西奇，獨行俠先發後衛哈德威（Tim Hardaway Jr.）也繳出26分，包括6顆三分彈。獨行俠全場靠三分球進帳51分，優於太陽的39分。

獨行俠替補後衛塞斯．柯瑞（Seth Curry）則拿下11分，前鋒波辛吉斯（Kristaps Porzingis）抓下兩隊最多的13顆籃板。

另一方面，太陽前鋒烏布雷（Kelly Oubre Jr.）繳出22分10籃板的雙十成績，其中包括4顆三分彈。後衛盧比歐（Ricky Rubio）攻下21分、9助攻，也砍進4顆三分彈。

太陽後衛布克（Devin Booker）、中鋒貝恩斯（Aron Baynes）及搖擺人布里吉斯（Mikal Bridges）也各自有18分、17分及11分進帳。

太陽諸將各有貢獻，但仍無力挽救球隊吞下三連敗，目前太陽以8勝10負勝率低於5成的戰績，在西區名列第8，獨行俠則是以12勝6敗暫居西區第4。（譯者：陳正健/核稿：徐崇哲）1081130