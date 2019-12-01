賴延峰扮演穀保殺手 平鎮奪黑豹旗隊史第4冠

（中央社記者楊啟芳台北1日電）2019黑豹旗青棒決賽今天在天母棒球場舉行，平鎮高中靠著先發投手賴延峰繳出7局失1分好投，連在2個盃賽壓制穀保家商，終場以3比1擊退穀保，奪下黑豹旗隊史第4冠。

平鎮高中1局下就展開攻勢，黃勇傳選到保送後，利用犧牲打及滾地球推進到三壘，接著董子恩敲出安打，帶有1分打點；2局下，宋晟睿獲保送後，也是利用犧牲打及滾地球進占三壘，之後黃勇傳補上安打，平鎮取得2比0領先。

6局下，黃兆維敲三壘安打後，穀保先發投手林昱珉退場，火球男潘文輝接替，被宋晟睿敲安打，平鎮再添1分。雖然7局上穀保利用蔡佳諺的安打，以及失誤、犧牲打及滾地球追回1分，不過，終場平鎮還是以3比1奪下黑豹旗隊史第4冠。

平鎮總教練吳柏宏賽後表示，這場比賽贏球關鍵有2個，一個是7局上中外野手宋晟睿美技長傳本壘，擋下關鍵1分；再來是8局上滿壘時，吳秉恩接替宋晟睿登板，連送出2次三振，力保不失分。

平鎮此戰先發投手賴延峰主投7局，僅被敲出3支安打，出現2次保送，送出3次三振，失1分，奪下勝投。吳柏宏表示，「他上次對到穀保就有好表現，投出信心，所以冠軍戰讓他上場，重點是控球好，對手沒那麼好掌握。」

賴延峰繼上個月在長華盃決賽對穀保，這次是生涯第2度於決賽登板。他說，「一開始丟比較緊張，第3局教練叫我放開來丟，之後就比較不會害怕。」

他認為，這場主要是好球都能先搶起來，較好解決打者，加上都讓打者打出去，交給守備幫忙。

穀保此戰先發投手林昱珉是U18世界盃國手，不過今天投5局失3分。吳柏宏說，「我們經常遇到林昱珉，之前打得不順暢，我就跟選手說，一定要打倒他，讓他下次不會再出來對我們。」（編輯：戴光育）1081201