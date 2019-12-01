黑豹旗穀保亞軍 教頭周宗志：給選手警惕

2019年黑豹旗全國高中棒球大賽，1日決賽穀保家商以1比3不敵平鎮高中，位居亞軍，穀保總教練周宗志表示，透過失敗也能給選手警惕，希望U18國手們心態能調整得更到位。中央社記者張新偉攝 108年12月1日

（中央社記者楊啟芳台北1日電）2019年黑豹旗全國高中棒球大賽，決賽穀保家商以1比3不敵平鎮高中，位居亞軍，穀保總教練周宗志表示，透過失敗也能給選手警惕，希望U18國手們心態能調整得更到位。

穀保於11月16日長華盃決賽敗給平鎮，今天黑豹旗也不敵平鎮，落居第2名。周宗志表示，「兩邊實力本來就差不多，臨場掌握才是關鍵，今天比賽守備有受到陽光影響，但賽前就有發現，選手比賽沒有反應過來比較可惜。」

不過周宗志說：「透過這2場失敗，警惕自己的選手，心態還是很重要，該做到的本分還是要做好，我們這屆外界很看好，裡面還有8個U18的國手，應該把心態調整得更到位，帶領球隊。」

穀保今天推出U18世界盃國手林昱珉先發，總計用79球投5局，被敲出5支安打，出現3次保送，投1次三振，失3分吞下敗投。

周宗志指出，林昱珉此戰整體內容落差不大，「不過球速沒有那麼好，直球速度大概在133、134公里，因為速差變小，影響到變化球的威力，這也是他需要修正的地方。」

接替投球的「火球男」潘文輝也是U18國手，上場頻頻飆出150公里以上快速球，總計投3局，被敲3支安打，投3次三振，無失分。周宗志指出，因為後面還有準備投手，有跟潘文輝說盡量投，不用刻意拉長局數。（編輯：陳俊碩）1081201

2019年黑豹旗全國高中棒球大賽，1日決賽穀保家商以1比3不敵平鎮高中，位居亞軍，穀保總教練周宗志賽後表示，透過失敗也能給選手警惕。圖為周宗志（背對者，30號）賽後集合選手訓話。中央社記者張新偉攝 108年12月1日