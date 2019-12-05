安特托昆博狂砍35分 助公鹿修理活塞笑納13連勝[影]

（中央社底特律4日綜合外電報導）美國職籃NBA密爾瓦基公鹿今天作客底特律活塞，公鹿球星「字母哥」安特托昆博狂砍全場最高35分，幫助球隊終場以127比103擊敗活塞，收下近期13連勝。

首節打完活塞以24比22些微領先，但公鹿大軍攻勢隨後爆發，第2節後段更打出一波13比2進攻高潮，半場打完公鹿以59比48奪回領先優勢。

其中，比賽進行到第2節中段時，活塞「幹籃哥」葛里芬（Blake Griffin）肘擊安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），「字母哥」因此倒地，雙方爆發口角衝突。

第3節開賽沒多久，葛里芬再度槓上安特托昆博，當時安特托昆博面對雙人包夾，重心不穩跌坐在地，葛里芬即從他面前「抬腿跨過」，這個舉動引發公鹿球員不滿，兩隊發生齟齬，場上充滿火藥味。

公鹿大前鋒安特托昆博第3節個人挹注12分，助公鹿在進入決勝節前，以92比72大幅領先活塞。

來到第4節，公鹿維持兇猛攻勢讓活塞望塵莫及。活塞也無力回天，未能逆轉比賽，公鹿終場就以127比103收下勝利。除了首節之外，公鹿其他3節得分皆破30。

安特托昆博此役拿下35分，抓下9籃板，隊友密道頓（Khris Middleton）有17分、8籃板和5助攻表現；活塞德拉蒙（Andre Drummond）得到23分、14籃板和5助攻，葛里芬則有16分、10籃板和3助攻成績。

戰績19勝3敗的東區龍頭公鹿，將連勝紀錄推進到第13場，創下隊史自1973年以來，最長的連勝紀錄。（譯者：吳昇鴻/核稿：蔡佳敏）1081205