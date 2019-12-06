身材不如人靠基本功 威力盃少棒宜蘭縣晉8強

2019第7屆花蓮台彩威力盃全國少棒錦標賽，宜蘭縣隊由單一球隊三星國小代表參賽，6日連拿兩勝，成功晉級8強。圖為宜蘭縣小將登板抗敵。中央社記者謝靜雯攝 108年12月6日

（中央社記者謝靜雯花蓮6日電）台彩威力盃少棒賽，宜蘭縣隊由單一球隊三星國小代表參賽，球員身材雖不突出，但傳統訓練基本功十分紮實，不畏高大對手，今天拿兩勝晉級8強，明天將與南投縣爭4強門票。

宜蘭三星國小在剛結束的關懷盃棒球錦標賽拿下少棒組冠軍，此次以單一球隊代表參加2019年威力盃少棒賽，宜蘭縣隊球員身材不突出，平均身高不到140公分，最高的球員為隊長陳子恩151公分，但傳統訓練基本功十分紮實。

宜蘭縣今天一日兩戰，首戰與苗栗縣隊交手，以10比7拿下勝利，接著與花蓮藍隊交手，花蓮藍隊首局攻下3分，宜蘭縣隊下半局追分，陳子恩透過二壘打開啟攻勢，單局5安打、2保送、對手1次守備失誤，一口氣打了12人次、攻下6分、逆轉戰局。

宜蘭縣比賽後半段越打越順，3局靠著保送、接連安打拿下2分，4局陳子恩再敲二壘打，一棒送回2分，幫助球隊以10比3拿下勝利，晉級8強。

宜蘭縣隊總教練黃郁翔表示，今天兩場比賽球員打擊發揮不錯，與花蓮藍隊的比賽，開賽就先被得分，因此提醒球員不要打得太急，節奏放慢一點，首局下半就有不錯的攻勢串聯。

這批主要先發球員以五年級為主，加上單一球隊戰力無法如縣市聯隊突出，又受限身材劣勢，黃郁翔希望球員藉由比賽磨練，當作成長的養分。

陳子恩今天兩場比賽總計敲出4支安打，打擊表現維持穩定，雖然先前在中信盃少棒賽時有遇到一點小低潮，但慢慢調整。此外，隊長陳子恩有穩定表現，對球隊氣勢也有很大帶頭作用。

陳子恩透露，五年級時才131公分，一直想要長高，訓練之餘會跳繩、喝牛奶，六年級長高到151公分，儘管隊友身材不比其他縣市的球隊，但陳子恩也一直鼓勵隊友，「不要害怕對手高大，打就對了」。

威力盃少棒賽8強出爐，宜蘭縣明天與南投縣交手，台東縣、桃園縣提前碰頭，花蓮藍隊與台南市隊交手，高雄市與台中市，爭4強門票。（編輯：洪學廣）1081206