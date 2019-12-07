冬盟戴培峰敲2分砲 全場16安轟垮韓職聯隊

2019亞洲冬季棒球聯盟賽程持續展開，中職聯隊7日在台中洲際球場迎戰韓職聯隊，全場出現16支安打，包含戴培峰（左）的2分砲，終場10比0完封韓職聯隊。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年12月7日

（中央社記者楊啟芳台北7日電）亞洲冬季棒球聯盟今天中職聯隊全場出現16支安打，包含戴培峰2分砲，10比0勝韓職聯隊，暫居第二名；味全龍則是在落後時，朱祥麟敲清壘三壘安打，以4比4與日職紅隊平手。

中職聯隊在洲際棒球場的比賽，4局下攻大局，吳桀睿獲保送後，廖健富、杜家明、于森旭、戴培峰、江坤宇接連敲安打，攻下5分；5局下杜家明敲1打點二壘安打後，戴培峰更是轟出2分砲，之後江坤宇、成晉再敲安打，取得9比0領先。

8局下廖健富補上1打點安打，終場中職聯隊就以10比0擊退韓職聯隊，目前以7勝4敗暫居第二名。

中職聯隊先發投手楊彬投4局，沒有被敲出安打，不過出現6次保送，送出5次三振，沒有失分；勝投由第2任投手方建德拿下，長中繼3局僅被敲1支安打，送出4次三振，無失分。

味全龍和日職紅隊在斗六棒球場的比賽，4局下野村大樹、山野邊翔、砂川理查、小鄉裕哉、川越誠司接連敲出安打，日職紅隊得4分：不過5局上味全龍滿壘時，朱祥麟敲出三壘安打，一棒送回3分打點，僅剩1分落後。

8局上張祐銘敲出一發陽春全壘打，終場雙方就以4比4握手言和，龍隊目前以5勝4敗2和暫居第4名。此戰龍隊先發投手徐若熙投3.2局，被敲5支安打，沒有出現保送，投6次三振，失4分。（編輯：張芷瑄）1081207