強化選手課業輔導 體育署將撥8000萬預算

（中央社記者龍柏安台北12日電）體育署長高俊雄今天表示，為強化照護台灣菁英運動選手，體育署將於明年1月1日起提撥新台幣8000萬元預算，供學校體育班申請課後輔導補助，讓選手為國爭光之餘，課業也不會落後。

體育署學校組組長王漢忠表示，詳細申請辦法近日將會擬定，目前的初步規劃，會以參與國際賽團隊和選手做為第一優先申請族群，其次則以參與全國性賽事的運動員。

對於這筆預算全台能有多少運動員受惠，王漢忠則坦言目前無法估算，因每間學校申請補助的運動項目與人數都不同，他舉例若是團隊項目申請課輔補助，只需一筆費用就有很多選手可以受惠，若反之是個人項目，相同的金額就只有少數運動員可以享受的到。

高俊雄認為，台灣的運動實力要繼續提升，除要積極向下扎根，選手的職涯輔導也不能忽視，因此對於台灣年輕運動選手的培養與照護缺一不可，他並強調，運動表現固然重要，「但課業學習無價」。

體育署除將撥款補助體育班課業輔導補助，自民國99年開始，在選手生活照顧方面只要運動員符合申請資格和門檻，就可申請學雜費補助、生活照顧補貼以及課業輔導補助金。（編輯：張芷瑄）1081212