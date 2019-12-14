冬盟日職紅隊例行賽第一 包辦最優秀投打獎

（中央社記者楊啟芳台中14日電）亞洲冬季聯盟日職紅隊例行賽戰績位居第一，也包辦大會最優秀打者、最優秀投手獎，分別為西武獅的川越誠司和養樂多隊的日隈朱里雅斯，他們都認為在冬盟收穫很多。

日職紅隊例行賽以9勝3敗3和排名第一，陣中的川越誠司、日隈朱里雅斯（日隈Julius）分別獲選為優秀打者獎、優秀投手獎。

川越誠司來自於西武獅隊，在冬盟出賽15場，敲出18支安打，包含2發全壘打，打擊率3成46。他表示，「自己成績能幫助球隊以第一名結束這個比賽，非常開心，會用在冬盟的收穫為明年球季準備，再加油。」

川越誠司指出，來冬盟之前，為自己設定打擊率3成的目標，有達成覺得還不錯，「不只有打擊，跑壘、守備都想要再更進步，不過這次出現滿多失誤，還要繼續加油。」

川越誠司也提到，「國外選手跟日本比較不一樣，比較會丟二縫線、會跑的球路，日本比較沒有，所以這方面收獲滿大的。」

來自養樂多隊的日隈朱里雅斯則表示，「台灣、韓國打者很強，來之前不知道有沒有辦法壓制，這次有這麼好的成績很開心，也把在這裡的成績給教練團看，由於現在是育成選手，希望可以回到支配下。」

日隈朱里雅斯指出，打冬盟之前在鳳凰聯盟時，遇到幾個也有參加冬盟的韓國選手，在冬盟時想用力量壓制他們，他說：「有做到很不錯。」日隈朱里雅斯在冬盟出賽5場包含2先發，拿下2勝0敗，防禦率0.60。（編輯：吳協昌）1081214