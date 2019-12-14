NBA哈登再轟54分 火箭130比107破魔術

（中央社奧蘭多13日綜合外電報導）美國職籃NBA休士頓火箭「大鬍子」哈登（James Harden）再度拿出優異的得分表現，今天率隊以130比107橫掃奧蘭多魔術，在東區獲得2連勝。

兩天前，哈登作客克里夫蘭騎士時砍下55分、外加8助攻，今天又展現驚人實力，灌下54分與7助攻，讓魔術連吞3場敗仗。

哈登上一場命中10顆三分球創球隊紀錄，率火箭以116比110擊敗騎士，今天對上魔術時三分球投15中10，全場31投19中，是本季第5度得分破50大關。

哈登整場表現精湛，第3節搶下籃板反攻，是今晚的亮點。

第3節倒數時，哈登攔下魔術後衛卡特威廉斯（Michael Carter-Williams）試圖出手的一球，抓下籃板反攻，壓哨時跳投破網，將火箭比分拉大到96比78。

進入最後一節時，哈登已經得到38分，第4節還帶頭進攻挹注16分。

衛斯布魯克（Russell Westbrook）貢獻23分、7籃板與6助攻，替補的麥克里摩（Ben McLemore）三分球投7中6，總共得到18分。塔克（P.J. Tucker）與卡佩拉（Clint Capela）都有雙十表現。火箭全場下來三分球投39中22。

魔術的福尼耶（Evan Fournier）攻下27分，高登（Aaron Gordon）挹注21分與6籃板，羅斯（Terrence Ross）得到13分。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1081214