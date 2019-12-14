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雷納德喬治聯手砍下88分 快艇揚威客場勝灰狼[影]

最新更新：2019/12/14 16:54
美國職籃NBA洛杉磯快艇13日客場迎戰明尼蘇達灰狼，快艇球星喬治（右）和雷納德（左）戰力全開分別斬獲46分及42分。（圖取自twitter.com/LAClippers）
美國職籃NBA洛杉磯快艇13日客場迎戰明尼蘇達灰狼，快艇球星喬治（右）和雷納德（左）戰力全開分別斬獲46分及42分。（圖取自twitter.com/LAClippers）

（中央社明尼阿波利斯13日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯快艇今天客場迎戰明尼蘇達灰狼，快艇球星喬治和雷納德戰力全開分別斬獲46分及42分，兩人共飆88分掌握戰局，快艇終場就以124比117獲勝。

雷納德（Kawhi Leonard）與喬治（Paul George）成為快艇隊史首對單場得分皆飆破40分的搭檔。

快艇近來傷兵連連，11日對戰多倫多暴龍的比賽中貝佛利（Patrick Beverley）因腦震盪退場，今天無法上場，威廉斯（Lou Williams）也因右小腿不適缺陣。

但替補中鋒哈洛（Montrezl Harrell）今天適時彌補戰力缺口攻下18分，他也是快艇致勝的關鍵。

灰狼方面，中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）搭配隊友魏金斯（Andrew Wiggins）分別斬獲39分及34分，左膝受傷的湯斯還抓了12顆籃板。

快艇今天拿下勝利後，本季例行賽戰績來到20勝7敗，暫居西區聯盟第2名。吞下7連敗的灰狼戰績來到10勝15敗，暫居西區聯盟第10名。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1081214

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