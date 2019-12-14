安特托昆博狂飆37分 公鹿宰灰熊豪取17連勝

（中央社曼菲斯13日綜合外電報導）NBA密爾瓦基公鹿當家球星「字母哥」安特托昆博今天狂砍37分，外加11籃板，率隊以127比114在客場屠宰曼菲斯灰熊，奪下隊史次佳的17連勝。

公鹿在第三節末段一度落後灰熊10分，但安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）在第四節得分爆發，單節拿下關鍵的17分，助公鹿在第四節砍下37分，反觀灰熊僅得19分。

此外，公鹿前鋒密道頓（Khris Middleton）則拿下全隊次高的26分，命中率19投10中。先發後衛布萊索（Eric Bledsoe）貢獻12分，但在第三節右脛骨挫傷離場。

另一方面，灰熊前鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.）本役砍下個人生涯新高的43分，三分球15投9中。他在第三節獨得26分，單節飆進7顆三分彈，但仍無法助球隊贏球。

公鹿拿下本場比賽後戰績23勝3負，與洛杉磯湖人並列聯盟第一，自11月8日輸給猶他爵士以來未嘗敗績，創下隊史次佳的17連勝。

公鹿隊史最佳的20連勝紀錄，是在1970至1971年球季創下，當時是由巔峰時期的超級球星「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）領軍。

安特托昆博獲頒上季年度最有價值球員（MVP），本季依然是MVP熱門人選，他本季迄今出賽25場，得分都達雙位數，其中有23場繳出雙十成績。

公鹿上場比賽出戰紐奧良鵜鶘時，安特托昆博曾因右大腿股四頭肌痠痛休戰，但未影響本戰表現。（譯者：陳正健/核稿：陳昱婷）1081214