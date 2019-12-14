羽球年終賽直落二吞敗 王齊麟李洋無緣決賽

（中央社記者黃巧雯台北14日電）台灣男雙組合王齊麟與李洋昨天在世界羽聯世界巡迴賽總決賽小組賽曾直落二扳倒印尼組合阿山和蘇堤萬，但今天4強賽未能複製同樣戲碼，以14比21、9比21吞敗，並列銅牌。

2019世界羽聯世界巡迴賽總決賽在中國廣州舉行，王齊麟與陳宏麟去年聯手闖進年終賽男雙4強，並列銅牌作收，締造台灣男雙在年終賽最佳成績，而在陳宏麟轉任教練後，本季王齊麟改與李洋搭檔，合力打下4座冠軍，近期世界排名更升至第7。

王齊麟與李洋第一年搭檔就闖進年終賽，小組賽第3戰更拍下世界排名第2、世錦賽金牌的印尼組合阿山（Mohammad Ahsan）和蘇堤萬（Hendra Setiawan），中止對戰3連敗，以3連勝拿下4強門票，而4強重新抽籤、決定對手，兩組人馬4強賽再度對陣。

王齊麟與李洋開賽沒多久就遇到亂流，連丟8分後，無力追趕，以14比21丟掉首局。

雙方次局前段比分互咬，王齊麟與李洋在6比6平手時，遭對手拉出13比1攻勢，最終以9比21落敗，並列銅牌，追平男雙在年終賽最佳成績。（編輯：徐崇哲）1081214