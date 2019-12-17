起跑倒數百日 東奧聖火將用馬鐵道纜車傳遞

（中央社東京17日綜合外電報導）日本東京奧運組織委員會今天公布明年奧運聖火傳遞相關資訊，除了跑者會行經全日本47個都道府縣、約半數市區町村，也會使用船、馬、鐵道、纜車、滑雪及游泳等特殊方式傳遞。

日本共同社報導，組織委員會表示，將由在311大地震同年、2011年取得世界盃女子足球賽冠軍的日本代表隊成員，擔任聖火傳遞的首批跑者。

日本放送協會（NHK）報導，組織委員會今天公布明年聖火傳遞出發地、抵達地，及相關地方政府用各自特殊方式傳遞聖火等資訊，今天距離聖火傳遞起跑剛好倒數100天。

明年東奧聖火會行經日本47個都道府縣內的858個市區町村，目前除了部分地區仍在協調中，多數地方政府都已公布出發地及抵達地。

有趣的是，有些地方政府會用特殊方式來傳遞聖火。例如使用311大地震受災的岩手縣三陸鐵道來傳遞，或是在廣島市和平公園內用「日本泳法」來游泳傳遞；有些地方還會使用馬、纜車、船、滑雪等方式。

日本將於明年3月12日前往希臘奧林匹亞取聖火，之後在3月20日抵達宮城縣東松島市的航空自衛隊基地，聖火首先以「復興之火」在宮城縣、岩手縣及福島縣各展示2天。

接下來聖火將在明年3月26日，從過去作為福島核子事故廢爐作業據點的J-VILLAGE起跑，開始全日本的聖火傳遞。

聖火傳遞大約花4個月，預計明年7月10日進入東京，並於7月24日抵達東京都廳。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1081217