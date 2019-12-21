新竹市將與味全龍完成簽約 經營主場10年

（中央社記者楊啟芳新竹21日電）2019年國泰夯棒球系列活動今天在新竹成德中學舉辦，新竹市政府產業發展處處長張力可表示，目前已經幾乎完成與味全龍隊的簽約，從2022年開始生效10年OT約，代表要落腳新竹。

國泰My Way林子偉棒球精進計畫今天到新竹承德中學舉辦，由旅美選手林子偉擔任總教練，另外成德中學職棒校友林凱威、陳聖平也是教練團，將棒球經驗及技巧傳承給成德中學的選手。

活動開始之前，張力可對選手致詞時表示，已經與味全龍完成簽約，龍隊將落腳新竹市，因此也鼓勵小朋友努力打球，未來可以像林子偉一樣挑戰美國職棒大聯盟，也能加入在地球隊味全龍隊。

對此，張力可受訪時表示，「負責這項業務的是教育處，但就我所知，目前和味全龍隊談約順利，已經到90%，即將要簽約了。」

目前新竹市立棒球場正在整修，張力可指出，預計2021年底完工啟用，因此味全龍也有跟市府提到，明年在二軍、2021年在一軍會有使用其他球場的需求。

不過張力可說：「我們與味全龍隊從2022年元旦開始簽10年OT（民間經營管理）約，代表他們要落腳新竹，也承諾會提供新竹教育、基層、公益等回饋。」

味全龍隊於11月初時曾拜會新竹市府，當時頂新和德文教基金會發言人歐陽劭瑋受訪表示，味全龍已定調採多主場經營，除會與新竹市政府議約，也已完成高雄市及台北市自提OT案遞件，目前正待台北市與高雄市政府初審。（編輯：葉俐緯）1081221