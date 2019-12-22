高國輝任青棒一日教頭 看好怪力男李灝宇

（中央社記者謝靜雯台北22日電）富邦U18明日之星大賽，此次由富邦悍將隊高國輝、林哲瑄任明星隊總教練，明星藍總教練高國輝稱讚陣中高二「怪力男」李灝宇未來不可限量，「打擊技巧和力量甚至比我大學好」。

富邦U18明日之星大賽今天在新莊棒球場舉行，比賽集結現階段國內青棒頂尖好手共42人，分為兩隊，明星白隊總教練為林哲瑄、明星藍隊總教練為高國輝。

高國輝笑說，第一次以總教練身份帶青棒活動，「演什麼要像什麼」，明星藍隊教練團、平鎮高中青棒隊總教練吳柏宏是高國輝的學長，高國輝也有特別請教吳柏宏該怎麼帶領球員。

高國輝是富邦悍將隊重砲手，他觀察現階段高中好手，點名對平鎮高中李灝宇、宋晟睿印象深刻，尤其是李灝宇，今年才高中二年級，但打擊技巧和力量都很突出，「超越現階段的高中生，甚至比大學生還要好，也比我大學的時候好，未來性備受期待」。

富邦U18明日之星大賽從去年開始舉辦，比賽吸引國內外職棒隊球探聚集。高國輝表示，感覺得出來球員們賽前練習有點綁手綁腳，但也一直鼓勵他們，棒球本來就是失敗比例多於成功的運動，希望他們可以放手表現，才能發揮應有水準。（編輯：屈享平）1081222