林哲瑄讚高中野手平均水準提升 鼓勵出國闖

（中央社記者謝靜雯新北22日電）富邦U18明日之星大賽，富邦悍將隊野手林哲瑄任明星白隊總教練，他表示，現在高中野手身材好，平均水準比過去好，如果有機會可以出國發展，也鼓勵球員們出國闖一闖開眼界。

富邦U18明日之星大賽今天在新莊棒球場舉行， 全國現階段最頂尖好手共42人參賽，富邦悍將隊兩名強打者高國輝、林哲瑄分別任明星藍隊、明星白隊總教練。

林哲瑄表示，第一次以總教練身分帶青棒球隊參加活動，蠻新鮮的，看著球員們練習、打球，也回想起過去高中階段打球的初衷。

觀察現在高中生野手，林哲瑄表示，「最大的差別是現在高中生身材都很好」，也提到以前高中生打者可能只有1、2名比較突出，但現在高中生平均水準整體提升，林哲瑄點名印象深刻的打者與高國輝相同，為平鎮高中李灝宇、宋晟睿。

林哲瑄表示，現在資訊發達，球員們可以透過不同的管道獲得資訊，選擇有用的訓練方式，學到的東西更多，對打擊技巧的進步有很大的幫助。

今天比賽國內外職棒球隊球探幾乎到齊，林哲瑄表示，這是展現自己很好的舞台，希望球員們自由發揮，如果有機會可以出國，也鼓勵出國闖一闖，「世界很大，國外還有很多好手。」（編輯：管中維）1081222