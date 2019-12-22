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郭泓志相隔1年重拾球棒 全壘打大賽敲2轟

最新更新：2019/12/22 15:15

（中央社記者謝靜雯新北22日電）退役球星郭泓志今天擔任富邦U18明日之星全壘打大賽大魔王，相隔一年多再拾起球棒，敲出2支右外野方向全壘打。郭泓志自評滿意表現，也稱讚現在高中生素質更佳。

郭泓志去年球季結束後，正式宣布卸下球員身分，今天出席富邦U18明日之星大賽，擔任全壘打大賽「大魔王」，總計7個出局數的打擊機會，敲出2發右外野方向全壘打。

郭泓志表示，上一次練打已是還效力中職富邦悍將的時候，退役後就沒再碰球棒，今天早上練打感覺還不錯，「原本擔心打不出去，有打出去就算很滿意了」。

此次參加全壘打大賽的球員，包括平鎮高中「怪力男」李灝宇、大理高中野手李展毅、玉里高中野手林子宸，以及旅美紅襪隊「投打二刀」好手劉致榮。

李灝宇被評比為現階段最強高中打者，全壘打大賽敲出1轟。李展毅首輪比賽沒有開轟，PK賽敲出1發全壘打，林子宸則敲出2轟。

郭泓志表示，現在的高中生打者素質比過往好很多，未來值得期待，無論是訓練方式、身材、力量都有提升。郭泓志也提到，富邦舉辦這個比賽是很好的舞台，可以讓球員們提早接觸更高層級的賽事，也給球員一個努力目標和方向。（編輯：張雅淨）1081222

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