宋晟睿明日之星賽後援投4K 獲霸氣十足獎

（中央社記者謝靜雯新北22日電）富邦U18明日之星大賽，平鎮高中高三投手宋晟睿後援投1.2局飆4K，球速破150公里，拿下「霸氣十足獎」。宋晟睿表示，因為想要讓自己變得更強，強化重訓，未來希望投打兼顧。

宋晟睿投打兩端都有表現，升上高三後以投手身分出賽機會增加，12月初落幕的黑豹旗全國高中棒球大賽冠軍戰，擔任野手守中外野，雷射肩長傳美技，展現出色傳球臂力，賽前富邦悍將隊球員高國輝、林哲瑄都點名對他印象深刻。

宋晟睿今天在富邦U18明日之星大賽被分在明星藍隊，先發打第4棒、守中外野，總計4個打數敲出1支二壘打，比賽後半段登板後援，總計投1.2局被敲1支安打，投出4次三振、無失分，被測到最快球速約151公里、表現亮眼。

明星藍隊總教練高國輝表示，現階段要兼顧投打可能不太容易，有感覺到宋晟睿一開始擊球的節奏掌握不好，但慢慢熟悉比賽感覺後，對直球掌握度變佳。

宋晟睿去年也有參賽，但是沒有發揮得很好，今年再獲得機會參賽，把握機會表現。宋晟睿表示，因為想要讓自己變得更強，近幾個月在重訓上有做調整，還有教練團幫忙修正，球速才能有明顯進步，目前雖然較常以投手身分出賽，但是投打都喜歡，也想要兼顧。（編輯：管中維）1081222