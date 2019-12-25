U18富邦盃屏東奪勝 羅東高工新成立木棒球隊

（中央社記者楊啟芳新北25日電）2019新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，屏東縣今天以1比0擊退宜蘭縣，奪下首勝。宜蘭縣是由今年才成立木棒球隊的羅東高工組成，總教練陳瑞賢表示，還是要持續努力。

2019新北富邦國際城市U18棒球邀請賽從今天開打，分成新莊、三重兩地進行，預賽共有16隊，分4組打循環賽，每組取2隊晉級於29日舉行的8強賽事，這次外隊共有印尼雅加達、中國南京、印度新德里、日本兵庫縣等4隊。

屏東縣交手宜蘭縣的比賽，雙方前5局都沒辦法攻下分數，直到6局下屏東縣的謝宗佑敲安打後，利用犧牲觸擊上二壘，廖尚綸補上安打，帶有1分打點，終場就以1比0擊退宜蘭縣。

屏東縣教練蕭良在表示，對這場表現不滿意，「因為是聯隊第一次配合，前1、2局選手看錯暗號，導致跑壘出現問題，影響到士氣，也愈來愈急，變成壓力在我們這裡，晚上會再檢討。」

屏東縣先發投手吳易勳投5.2局，被敲2支安打，出現2次保送，送出5次三振，無失分；之後陳馥麒、吳冠賢各投1.2局無失分。蕭良在表示，這場投手表現不錯，不過因為大會有嚴格投球限制，在投手安排上比較傷腦筋。

宜蘭縣今天落敗，在宜蘭原本唯一的木棒球隊中道中學停招、轉型社團球隊後，今年8月羅東高工成立木棒組。總教練陳瑞賢表示，「大家國中都是社團球隊，素質差了一點，還是有一段差距。」

目前羅東高工接受林燈基金會贊助，基金會希望球隊能都招收宜蘭在地學生，減少外流至外縣市的狀況。陳瑞賢說：「我們持續在努力，宜蘭本來就是棒球沙漠，1年將近有4個月在下雨，而且棒球是往下扎根、往上成長的運動，需要國小、國中端配合。」（編輯：張雅淨）1081225