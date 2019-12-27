遭世界反禁藥組織禁賽4年 俄國正式提出異議

世界反禁藥組織這個月以竄改禁藥數據為由，禁止俄國在未來4年參加重要體育賽事，包括2020年東京奧運。俄國27日正式提出異議。（檔案照片／美聯社）

（中央社莫斯科27日綜合外電報導）俄羅斯反禁藥組織主席加努斯今天表示，針對俄國被以違反禁藥規定為由，禁止參加全球重要體育賽事4年，俄國今天正式提出異議。總統蒲亭之前也已譴責這項禁令「不公平」。

法新社報導，俄羅斯反禁藥組織（RUSADA）主席加努斯（Yury Ganus）在首都莫斯科（Moscow）告訴記者：「今天我們已按照既定程序，向世界反禁藥組織（WADA）寄出一批文件。其中包括一份不同意世界反禁藥組織制裁的通知書。」

然而加努斯警告，提出異議可能會產生反效果。他個人長期以來都主張，俄國應嚴格打擊用藥作弊的行為。

這份不同意世界反禁藥組織禁令的正式聲明，將啟動在體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport）的上訴程序。

加努斯個人的嚴格立場，與俄國政府和俄羅斯反禁藥組織的監事會意見相左。加努斯主張莫斯科必須接受制裁並承認有錯，才能推動改革。但他表示自己有義務轉達監事會的立場。

加努斯說他也致函世界反禁藥組織，告知對方他個人的立場。信中表示：「我很遺憾地告知您，我的一切努力、包括嘗試修改俄羅斯反禁藥組織通知書的努力，都已失敗。」

加努斯昨天曾告訴法新社，「幾乎不可能」對世界反禁藥組織的禁令加以反駁。

世界反禁藥組織這個月以竄改禁藥數據為由，禁止俄國在未來4年參加重要體育賽事，包括2020年東京奧運以及2022年的卡達世界盃足球賽。

依據相關制裁，俄國人僅能以中立運動員身分參賽，而且要能證明自己未涉入世界反禁藥組織眼中獲得俄國政府支持的禁藥體系。

蒲亭（Vladimir Putin）之前形容此一制裁是出於政治動機，顯示雙方即將陷入漫長的法律戰。他辯稱，絕大多數俄國選手都沒用藥，不應該因為一些人的行為，就被剝奪代表俄國出賽的權利。（譯者：楊昭彥/核稿：張佑之）1081227