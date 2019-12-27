王子維密集參賽拚奧運積分 考驗自我應變能力

台灣「羽球王子」王子維27日受訪談到2020年參賽計畫，由於奧運積分計算至4月底，王子維預計也將持續參賽，爭取更多積分，「不太會缺席」，他說，比賽很多也是個挑戰，將考驗自己的應變能力。中央社記者張新偉攝 108年12月27日

（中央社記者黃巧雯台北27日電）面對2020奧運羽球積分計算至4月底，「羽球王子」王子維今天表示，明年4月前是拚奧運門票最後階段，除了參賽的比賽不少，將是個挑戰外，也將考驗自己的應變能力。

王子維今年在年終賽前最後一站2019印度西德莫迪羽球國際賽封王，終結冠軍荒，並在年終賽闖進4強，為台灣男單第一人，除了進帳不少積分外，他坦言有助提升信心。

首度參賽就闖進4強，王子維表示，賽前設定比賽3場，加上遇到的對手都是高手，原本僅是抱持著想把球打好的心態，最後的結果也讓他出乎意料。

年終賽兩度強碰日本球王桃田賢斗，王子維表示，可以與桃田賢斗交手也是種學習，他並稱讚對方，「技術真的很全面」。

談到明年參賽計畫，由於奧運積分計算至明年4月底，王子維預計也將持續參賽，爭取更多積分，「不太會缺席」，他提到，比賽很多也是個挑戰，將考驗自己的應變能力。（編輯：張芷瑄）1081227