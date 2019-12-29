新北藍林昱珉李慶隆聯手壓制 富邦U18晉4強

（中央社記者謝靜雯新北29日電）2019年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽8強，新北藍隊與台東縣隊交手，新北藍2任投手林昱珉、李慶隆聯手壓制，台東縣隊全場5次守備失誤，新北藍以16比0、5局拿勝，晉級4強。

新北藍隊今天與台東縣隊在新莊棒球場交手，新北藍隊先發投手林昱珉投3.2局僅被敲出3支安打，投出4次三振、無失分。李慶隆接手後援，投1.1局沒被敲出安打，投出2次三振，沒讓台東縣隊有機會拿下分數，兩人聯手替球隊守住勝利。

新北藍隊總教練周宗志表示，因為雨勢不斷、場地積水嚴重，但新北藍隊算有地主優勢，球員已經習慣陰雨的天氣，所以受到場地的影響相對來說較小，但賽前也不斷提醒球員特別留心，以不要受傷為原則。

周宗志表示，近期有幫林昱珉微調投球動作，希望可以減少他的用球數，將每局用球數壓在15顆左右，林昱珉今天投球表現有符合教練團的預期。

李慶隆今年原本有被選入U18世界盃棒球賽中華培訓隊，但集訓期間受傷，最後沒能留在中華隊正選名單。周宗志表示，對選手來說當然很可惜，但結束U18集訓後，李慶隆調整狀況不錯，速度和控球都慢慢找回該有的水準。

李慶隆表示，U18集訓期間因為拉傷休息了約3週，沒能跟著隊友一起去韓國比賽很可惜，但也替他們感到驕傲，因為超齡關係，高三的李慶隆僅能拚小馬聯盟賽事，無緣再打U18層級比賽。

李慶隆表示，前陣子有看富邦悍將隊投手陳仕朋投球影片，加上教練團提醒，想辦法縮小擺臂動作，改善控球狀況。李慶隆高一時期就可投到148公里，但近期球速掉到145公里以下，他表示，高中最後一年，是時候要扛起球隊戰績，期許自己登板表現更穩定、找回速度，替球隊勝利盡一份力。（編輯：張雅淨）1081229