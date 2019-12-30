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林岳谷錯過當國手不氣餒 富邦U18敲再見安

最新更新：2019/12/30 14:58

（中央社記者謝靜雯新北30日電）2019年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，新北藍隊林岳谷敲生涯首支再見安，率隊以4比3擊敗新北白隊、晉級冠軍戰。林岳谷錯過U18世界盃國手機會，積極調整盼木棒聯賽有好表現。

新北藍隊今天4強戰與新北白隊在三重棒球場交手，新北藍隊比賽前半段打線受制，前8局僅敲出1支安打，9局上半打完2比3落後，9局下半林岳谷敲出再見安當英雄，幫助球隊拿下關鍵勝利。

林岳谷表示，從月初黑豹旗全國高中棒球大賽開始，打擊狀況其實不算理想，但積極調整，今天9局最後打擊機會，上場設定好球帶攻擊，收到不錯成效。

今天新北藍隊雖然贏球，但賽後教練團嚴厲地叮嚀球員注意比賽心態。林岳谷也提到，以球隊的陣容，安打數不應該這麼少，再見安的喜悅只有一下子，「真的要開心等拿下冠軍再說」。

林岳谷今年也有入選U18世界盃棒球賽中華培訓隊中，但最後沒有入選正式名單，錯過當U18世界盃國手機會。林岳谷表示，心情多少會受到影響，但不斷告訴自己不要沉浸在負面情緒中，心態調整回來，明年初高三最後一次木棒聯賽，希望可以有好表現。（編輯：張雅淨）1081230

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