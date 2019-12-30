射箭企業聯賽元年 寒舍集團成最大贏家

（中央社記者龍柏安台北30日電）第1屆中華企業射箭聯賽今天舉行年終頒獎典禮，在季後賽奪得年度總冠軍的寒舍集團射箭隊，陣中王牌箭客魏均珩也摘下箭林之王（男單）個人獎座，成為首屆企業聯賽最大贏家。

第1屆中華企業射箭聯賽除頒發總冠軍獎座外，還有箭林之王、箭林之后（女單）、黃金混雙、女子天團與男子天團等共計6項獎座，其中總冠軍的賽制囊括男單、女單、混雙以及男、女團等所有項目，因此堪稱是第1大獎。

寒舍陣中男子好手魏均珩同時也是今年荷蘭世界射箭錦標賽國手，他承認今年是生涯出賽頻率最高的一年，雖然會累，但累的不只有他一個，他強調：「密集出賽對我來說不算操，因為我非常喜歡比賽。」

今年魏均珩不但率隊拿下總冠軍，也取得箭林之王榮銜，他手上抱著沉甸甸的獎座，「阿魏」魏均珩笑說，這個獎座非常紮實，「不單是指它的重量，還有它背後肯定的分量。」

雖然企業聯賽的賽事已告一段落，「阿魏」仍不得閒，明年1月14日他將力拚奧運國手選拔賽最後一階段賽事，目前他在總積分以29分排名第2，落後亞運金牌隊友「湯包」湯智鈞的31.5分。

提到奧運國手選拔，魏均珩坦言，他一樣會盡力發揮，不過他也展現老大哥的風範，強調無論是誰拿到奧運參賽權，肯定都會竭盡全力，「經過這些時間慢慢的累積，我相信奧運到時候一定會有好的結果。」（編輯：張雅淨）1081230