ABL富邦末節11比0攻勢 擊敗新加坡騰飛

（中央社記者龍柏安台北4日電）雖然一度浪費第2節最多15分領先，ABL台北富邦勇士靠著第4節一波11比0攻勢重新站穩腳步，加上洋將梅奧全場24分進帳，以83比77擊敗新加坡騰飛之獅，摘下2連勝。

東南亞職業籃球聯賽（ABL）今天在台北和平籃球館再次吸引滿場球迷進場，主場作戰的富邦勇士也沒漏氣，靠著梅奧（O.J. Mayo）全場飆進6記3分球，搭配賈西亞（Charles Garcia）的22分進帳，兩人聯手搞定戰局，連兩天順利捍衛主場榮耀。

富邦今天攻勢流暢，開局就用一波6比0攻勢下馬威，第2節最多握有15分領先優勢，沒想到新加坡騰飛之獅在第3節吹起反撲號角，單節靠著一波27比13攻勢扭轉戰局。

新加坡騰飛之獅第3節結束前，一度取得4分超前，所幸富邦靠著洋將梅奧的壓哨3分球，將比數追到只差1分。

決勝節富邦火力全開，靠著一波11比0的攻勢後來居上，也重新掌握節奏，不過比賽還剩最後5分鐘之際，富邦大前鋒曾文鼎遭對手撞傷、滿臉都是鮮血，讓他被迫提前退場接受治療。

新加坡騰飛之獅沒有放棄比賽，仍奮力追分企圖縮小差距，不過富邦後衛洪志善的連續2顆3分球，助球隊穩住勝基，也成功壓制對手反撲氣焰，富邦最終在滿場球迷歡呼聲中，成功拿下本季第6勝，也逼得對手吞下本季的第2場敗仗。（編輯：吳協昌）1090104