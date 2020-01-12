蘇智傑獲淬鍊獎有望爭複數年約 吳桀睿任獅隊長

中職統一獅隊12日在台南舉行2020年春訓開訓典禮，並頒獎給表現傑出的野手蘇智傑（左起）、捕手林祐樂、野手林靖凱，肯定他們對球隊的貢獻。中央社記者王騰毅攝 109年1月12日

（中央社記者謝靜雯台南12日電）中職統一獅隊野手蘇智傑去年球季全勤出賽、表現亮眼，獲頒球隊「淬鍊獎」，新球季有機會獲複數年合約。獅隊今天開訓選出新任隊長吳桀睿，盼以身作則，帶領球隊力拚佳績。

中職統一獅隊今天舉行開訓典禮，開訓典禮上針對去年球季球員好表現，頒發3個獎項，蘇智傑去年整季120場全勤出賽，敲出125支安打、27轟，跑出21次盜壘成功，為獅隊首名「雙20」球員，獲頒「淬鍊獎」。

蘇智傑表示，除了個人獎項，團隊更重要，棒球是團隊運動，明顯感受到去年下半球季，球員間彼此提醒，團隊氣氛很好。

蘇智傑去年球季月薪新台幣32萬元，領隊蘇泰安表示，雖然去年球隊成績不理想，但表現好的球員球隊不會吝嗇給予肯定。至於蘇智傑有沒有機會獲得複數年合約，蘇泰安表示，球團慣例是全部談定後統一公布，目前團隊談約進度已經完成超過一半。

獅隊野手林靖凱獲頒「突破獎」，林靖凱在業餘時期就是可投可打的好手，進到獅隊後以野手為主，去年一軍生涯投、打亮相，都寫下隊史紀錄，成為獅隊隊史最年輕登板投手、最年輕登場野手。

獅隊捕手林祐樂去年攻守表現佳，拿下年度金手套捕手獎，也獲頒球隊「精進獎」，林祐樂感謝隊友的幫忙，也提到一切團隊優先，今年球季繼續努力。

獅隊去年球季隊長為野手陳傑憲，今年改選，由野手吳桀睿擔任，吳桀睿表示，擔任隊長希望以行動代替口號，以身作則，帶領球隊打出好成績。（編輯：張雅淨）1090112