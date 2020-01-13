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克拉克森扮逆轉功臣 助爵士擊退巫師笑納9連勝

最新更新：2020/01/13 15:23

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國職籃NBA猶他爵士今天除了靠著前鋒鮑格達諾維奇豪取31分，更有賴板凳暴徒克拉克森下半場發揮火力帶動攻勢，終場127比116逆轉擊退主場球隊華盛頓巫師，笑納近期9連勝。

半場打完以55比66落後的爵士，下半場由板凳出發的克拉克森（Jordan Clarkson）發動攻勢，幫助球隊急起直追。

克拉克森在第3節剩下4分18秒時突破禁區上籃破網，幫助爵士超前比分，隨後巫師再添分數，雙方你來我往互有領先，以兩分差距進入第4節。

末節爵士發揮穩定火力，逐漸拉大與巫師分差，終場便以127比116踢館成功。克拉克森全場砍進23分，其中17分集中在下半場，扮演球隊致勝逆轉功臣。

來自克羅埃西亞的前鋒鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）此役轟下31分、3籃板和3助攻，鎮守爵士禁區的中鋒戈柏特（Rudy Gobert）拿下21分、14籃板「雙十」成績。

爵士後衛殷格斯（Joe Ingles）則挹注20分、2籃板和9助攻成績。

巫師得分後衛畢爾（Bradley Beal）先前因傷缺陣數場比賽，今天復出上場27分鐘，攻下全隊最高25分，外加1籃板和4助攻，可惜球隊仍無力回天吞敗。

贏球的爵士目前戰績27勝12敗，與丹佛金塊並列西區第2；輸球的巫師則以13勝26敗位居東區後段班。（譯者：吳昇鴻/核稿：蔡佳敏）1090113

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