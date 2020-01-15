爵士破籃網奪本季最長10連勝 躍居西區聯盟第2

美國職籃NBA爵士14日收下本季最長的10連勝，躍上西區聯盟第2名。（圖取自twitter.com/utahjazz）

（中央社紐約14日綜合外電報導）美國職籃NBA猶他爵士今天客場迎戰布魯克林籃網，爵士後衛殷格斯攻下全隊最高27分，幫助球隊以118比107取勝，爵士收下本季最長的10連勝，戰績28勝12敗，躍上西區聯盟第2名。

爵士整體投籃命中率達5成，致勝功臣之一的殷格斯（Joe Ingles）今天14次出手命中10球，三分球8投6中，命中率皆突破7成。

全場砍下25分的爵士後衛密契爾（Donovan Mitchell）19投8中，其中14分都是在第4節拿下。

爵士中鋒戈柏特（Rudy Gobert）繳出22分、18籃板的「雙十」表現，前鋒鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）挹注18分，替補球員克拉克森（Jordan Clarkson）貢獻13分。

籃網後衛厄文（Kyrie Irving）今天19投12中，攻下全場最高32分，並送出11次助攻，隊友丁威迪（Spencer Dinwiddie）挹注17分，哈里斯（Joe Harris）獲得13分，喬丹（DeAndre Jordan）僅進帳9分，但抓下14籃板。

儘管前3節一路領先，爵士還是歷經一些緊張時刻。比賽剩下2分鐘時，籃網勒佛特（Caris LeVert）上籃得分，將球隊落後縮小到9分，但密契爾很快突破上籃助爵士要回兩位數領先，鮑格達諾維奇的灌籃再讓爵士穩住勝利。（譯者：李晉緯/核稿：陳彥鈞）1090115