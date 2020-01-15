盧敬堯與楊博涵今年首勝 闖印尼羽球大師賽16強

（中央社記者石秀娟雅加達15日專電）台灣羽球男雙盧敬堯與楊博涵今天以直落二擊退英國選手組合，挺進BWF世界羽球巡迴賽超級500印尼大師賽的16強，也拿下今年首勝。

盧敬堯與楊博涵今天對決英國組合蓮恩（Ben Lane）與凡迪（Sean Vendy），兩人一路領先，順利以21比17、21比18的直落二成績，晉級16強賽。

盧敬堯賽後接受中央社記者訪問時指出，今天狀態不錯，「有在自己的掌控中」，對手是左右手的組合，剛好跟他和楊博涵一樣，事前有特別研究破解對方默契的方法，「教練教的戰術我們都有發揮」，在場上也有掌控到對手的球路。

盧敬堯與楊博涵日前在馬來西亞大師賽敗陣。楊博涵指出，今天是今年的首勝，這場比賽有「做足準備，把自己的精神發揮出來」，很開心拿到新年的第一勝。

另外，台灣女雙許雅晴與胡綾芳不敵南韓選手，以9比21輸掉第一局，第二局力拚到20分平手但仍以21比23敗陣。另一場台灣男雙李哲輝與楊博軒對決丹麥選手，第一局以14比21吞敗，第二局也戰成20分平手，可惜仍未能扳回一城，以20比22落敗。台灣女雙張淨惠與楊景惇以14比21、16比21輸給馬來西亞對手。三組都未能晉級16強。（編輯：劉學源）1090115

台灣羽球男雙盧敬堯（右）與楊博涵（左）15日在印尼羽球大師賽擊敗同是左右手組合的英國對手，贏得今年首勝。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年1月15日

台灣女雙組合胡綾芳（左）與許雅晴（右）15日在印尼羽球大師賽出賽，不敵南韓選手，無緣晉級16強。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年1月15日

台灣男雙李哲輝（左）與楊博軒（右）15日在印尼羽球大師賽出賽，不敵丹麥對手，無緣晉級16強。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年1月15日