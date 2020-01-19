迎東奧 官方將賽事會場定位5G重點區域

（中央社東京19日綜合外電報導）日本5G預計今年春天上路，東京都政府為迎接東京奧運與帕運，將賽事相關會場定位為5G通訊重點建置區域，加速推動相關環境整備工作。

日本放送協會（NHK）報導，5G是下一代的通訊規格，能高速進行大容量通訊，日本預計今年春天上路。

東京都政府將東奧與帕運相關會場定位為5G重點建置區域，在促請行動通訊大廠設置天線的同時，也要求加速設置諮詢窗口等相關工作。

另外，東奧期間在東京代代木公園內設置的實況轉播會場，也將使用5G通訊環境，並研究活用5G技術欣賞比賽。

為了更進一步提升東奧期間的通訊環境，在東京都內各賽事會場及從車站到會場間所謂的「最後一哩路」，都將設置無線網路環境。

東京都知事小池百合子去年底接受訪問時說，1964年的東京奧運完成了新幹線及首都高速公路等重大建設，帶動了日本高度經濟成長；2020年的東京奧運，相較於上一次建設「看得見的道路」，希望目前東京各地正持續進行對5G的因應作為，能留下看不見的「電波道路」，作為成熟都市的遺產。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1090119