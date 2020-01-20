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美15歲小將高夫二度擊敗大威 晉級澳網第二輪

最新更新：2020/01/20 20:22

（中央社墨爾本20日綜合外電報導）15歲美國女網小將高夫（Coco Gauff）今天在澳洲網球公開賽擊敗同胞好手前球后大威廉絲（Venus Williams），繼去年溫布頓後，第二度在大滿貫賽首輪淘汰這位老將。

高夫今天以7比6（7比5）、6比3直落二擊敗39歲的大威廉絲，晉級澳網第二輪。她下一戰將對上非種子的羅馬尼亞選手瑟絲蒂（Sorana Cirstea）。

高夫目前世界排名第67，是網壇快速崛起新星。她去年在溫網擊拜大威後，一路晉級到第四輪，雖敗給後來奪冠的羅馬尼亞名將哈勒普（Simona Halep），但因此一躍成為網壇焦點。

大威廉絲雖曾高居世界第1，現已落到第55名。她今天在第一盤搶七時一記例行反手拍高壓球掛網，丟掉這一盤。

高夫面對年齡大一倍餘的大威廉絲，冷靜程度令人印象深刻。她在第二盤沉著應戰，最後取得勝利。

表現超齡的高夫談到二度擊敗大威廉絲時說：「這真的是一場硬戰，她打得很好。」

「我原本對今天的比賽很緊張。籤表出來時，我有點嚇到，...但我很高興能夠過關。」（譯者：陳正健/核稿：張正芊）1090120

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