看東奧賽事不怕沒車搭 山手線等路線延後收班

（中央社東京22日綜合外電報導）2020年東京奧運及帕運組織委員會，今天和東京都政府共同宣布，東奧期間包括JR山手線在內的多條鐵道路線都將延後收班，方便觀看賽事的民眾移動。

日本經濟新聞報導，位於東京、神奈川及埼玉的8個東奧場館，屆時比賽結束最晚將超過晚間11時，所以有大約60條電車路線將從7月24日到8月9日，延後末班車發車及收班時間。

以東京交通大動脈的山手線為例，逆時針（內回，從池袋站到大崎站）或順時針（外回，從池袋站到品川站）方向的列車，會分別在凌晨2時及凌晨1時50分發出末班車，收班時間大約在凌晨2時30分，較平常延後約一小時。

行經場館聚集處的臨海線，從新木場站發車的末班車也較平日延後約2小時到凌晨2時；還有JR總武線從三鷹站發往千葉方面，也延後到凌晨一時發末班車。

至於在首都圈以外的區域，例如將舉行馬拉松及競走項目的北海道札幌市，也正在研究讓電車運行深夜時段。

另外，依目前規劃，東京帕運期間由於開幕典禮及閉幕典禮結束時間落在晚間11時左右，所以帕運期間只有這兩天電車會延後收班。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1090122