先求美再求難 蔡恆政教體操當成寫論文

（中央社記者龍柏安台北26日電）一個台灣體操界長達51年都沒辦法解決的尷尬難題，體操教練蔡恆政只用不到5年就克服了，他用寫論文的框架來傳授體操精髓，先求美、再求難，則是他執教的靈魂與哲學。

蔡恆政去年帶領得意門生丁華恬，在世界體操錦標賽摘下台灣51年來首張女子體操奧運門票，此外愛徒還在亞洲體操錦標賽拿下隊史首面平衡木金牌，很難想像，過去沒有帶過女子選手的他，丁華恬是他的第一批學生。

4年多前丁華恬還只是個國小六年級的畢業生，當時她的啟蒙教練因故無法繼續執教，蔡恆政才臨時接手，連他自己都笑稱：「這是個美麗的誤會。」

由於體操男、女比的項目不盡相同，因此體操選手出身的蔡恆政，執教後也以男生為主，會接下女子隊教練的理由很單純，「因為我生了2個女兒，我想把她們練到最好，加上當時丁華恬她們那批6個選手都沒教練，所以我就順便一起帶。」

蔡恆政沒有帶過女子體操選手的經驗，丁華恬也曾懷疑，「剛開始我的確有些擔心，加上前半年，我們每天練的東西好像都一樣。」

就算心有疑慮，丁華恬仍傻傻地跟著練，直到國三那年的全國運動會，她迎來生涯第一次的大爆發，當時她年僅15歲，卻異軍突起拿下女子全能金牌，除奠定了台灣女子體操一姐的地位，也確定了蔡恆政設定的軌道沒有偏差。

男、女體操比賽項目雖不完全相同，蔡恆政強調，基礎本質不會改變，因此執教的轉換上問題不大，但他碰上的第一道難題是，「國內的選手、教練多半只追求練難度，而動作本身的美感，也就是所謂動作的精確度卻不管。」

在蔡恆政的認知，體操是項追求「美」的運動，所以他花了很多時間去修正並強化選手動作的精確度，丁華恬的每一次翻滾，他都用iPad錄影下來，除了口頭提醒，也透過影片佐證。

「以前我在當選手的時候，哪有這麼方便。」蔡恆政苦笑說，以前他也覺得自己動作難度很高，做起來很漂亮，「直到退休後看到自己動作的影片，才知道原來我做起來這麼醜。」

在體操的評分裡，分成難度分與執行分，難度越高起評分也越高，但執行分就是以動作的完成度，以及成套的流暢度與精確度給分，兩者加總後為最終成績，而當總成績相同時，以執行分較高者勝。

蔡恆政認為，練體操就像寫論文，教練先要有個清晰的架構，接下來再針對這些脈絡去做訓練上的布局，且要由小放大，「我們一個小動作要練到好，至少要花上2年。」

早年丁華恬出來比賽，也會擔心自己的難度分太低，比賽拿不到好名次，但蔡恆政不斷提醒她，只要動作夠精準，成績一定會好，「丁華恬國三那面全運會全能金牌，就是最好的範本。」

如今丁華恬似乎已是蔡恆政「論文」的完成品，不過他笑說，這套論文還不到收筆的那一天，無論是今年的東京奧運，還是4年後的巴黎奧運，丁華恬與他都還有很多未完篇章等著師徒倆一起去完成。（編輯：張雅淨）1090126