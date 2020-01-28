獅隊谷底反彈先求守備 盼古林睿煬成指標土投

獅隊重整教練團，由球員時期曾拿下中職救援王的林岳平（後排右2）接任代理總教練，羅錦龍（後排右1）任一軍牛棚教練。圖為1月12日統一獅開訓畫面。中央社記者王騰毅攝 109年1月28日

教練團搬風 中職31年激盪新火花（5）（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職唯一元老球隊統一獅隊，去年歡慶30週年卻吞下隊史最慘70敗，今年救援王林岳平接任代理總教練，第一優先求守備穩定；指標人物投手潘威倫續寫紀錄，新秀古林睿煬被看好接棒。

統一獅隊是現存中職唯一元老球隊，但去年受到傷兵所苦，成績並不理想，整季120場比賽，僅拿48勝，吞下隊史最慘70敗（2和），季後獅隊重整教練團，由球員時期曾拿下中職救援王的林岳平接任代理總教練，林岳平開訓典禮上喊話，希望秉持同樣精神，在球隊低谷期，成功救援、帶領球隊邁向南霸天榮光。

中職去年季後各隊教練團大搬風，洪一中轉戰富邦悍將隊，樂天桃猿隊由曾豪駒掌兵符，中信兄弟本土教頭丘昌榮接任，獅隊林岳平則是4隊教頭中，唯一投手出身；獅隊牛棚教練、剛卸下球員身分的羅錦龍笑說，哪個位置出身的教頭，要做的事情都一樣，想辦法將球員放在對的位置，但或許看的角度會不同，「相信今年會有不一樣的火花」。

從盜總到餅總 第一優先穩固守備

獅隊先前由「盜總」黃甘霖執掌兵符時，希望球隊展現「速度」球風，「大餅」林岳平上任，被問起想帶領球隊打出什麼球風，林岳平表示，以往獅隊在速度上的展現在4隊中也算突出，「但有了速度，反過來我更在意守備」。

獅隊去年120場比賽，總計發生134次失誤，為4隊之最，林岳平是投手出身，明白投手能否發揮主宰力，必須要靠守備幫忙，守備若一直處於不穩定的狀況，將會帶給投手壓力和失分的危機，也會讓球隊在比賽中處於不利的局面。

林岳平上任直言：「第一優先需要解決的，就是球隊守備穩定度」，守備穩固，成為投手群最強後盾，再來談攻擊和速度。

41歲高國慶現役最年長 潘威倫拚2紀錄

彭政閔去年正式卸下球員身分，由獅隊野手高國慶接棒中職現役最年長球員，野手潘武雄則成為第2資深球員；高國慶中職生涯第17個球季，儘管速度和攻擊火力隨著年紀下滑，但在林岳平眼中，現階段還看不到能取代他的一壘守備員。

高國慶今年每場出賽，將不斷推進現役最長球員出賽年紀，生涯累積1736支安打，今年球季也將挑戰生涯1800安、中職史上第3人；林岳平表示，為了減輕高國慶的負擔，會調整高國慶的出賽頻率，讓獅隊新任隊長吳桀睿移防一壘。

「嘟嘟」潘威倫一直是獅隊相當倚重的投手戰力，林岳平點名，只要潘威倫狀況調整到位，3月15日獅隊開幕首戰，有機會讓潘威倫扛先發重責，潘威倫目前是中職多項投手紀錄保持人，今年也要挑戰生涯150勝、2000局投球紀錄。

林安可投打二刀 古林睿煬接棒新生代投手代表

獅隊今年球季除了洋投外，林岳平排出多名本土投手加入先發輪值競爭，除了潘威倫外，還有近年投手好成績的施子謙、江辰晏，以及備受期待好手林子崴、洪心騏，以及新秀古林睿煬和林安可。

去年季中選秀首輪選進的林安可，業餘時期是「投打二刀」好手，去年球季一軍野手身分出賽，已經展露不錯的打擊天分，他期許自己成為中職首名投打二刀流，目標10勝10轟，今年秋訓開始就以先發投手菜單訓練，林安可表示，知道投打二刀並不容易，「花加倍的時間訓練，重點是身體的素質先提升」，才能負荷加倍的工作量。

羅錦龍稱讚林安可有很好素質，投球有一定水準，加上具有左投優勢，是球隊極力栽培的對象，技術之外，更緊盯林安可在身體的恢復和體能的訓練量，「想要邊投邊打，體力能否負荷是關鍵」。

古林睿煬為2018年獅隊選秀首輪選進的好手，一年的沉潛後，林岳平對他有高度的期待，古林睿煬有潛力也有未來性，以他的投球型態和能力，只要準備好了，球團願意給機會、增加比賽經驗，看好他可以成為未來獅隊的本土投手新星。

林岳平表示，年輕球員要成長需要時間，過程中戰績如何，教練團承擔，林岳平直言，過去大家提到獅隊的投手就會想到「嘟嘟」潘威倫，期許未來古林睿煬成為球隊投手群主力，未來大家提到獅隊投手代表，可能也會聯想到古林睿煬。（編輯：張芷瑄）1090128

獅隊林安可（左），業餘時期是「投打二刀」好手，他期許自己成為中職首名投打二刀流，目標10勝10轟。圖為1月13日統一獅春訓畫面。中央社記者王騰毅攝 109年1月28日

過去大家提到獅隊的投手就會想到「嘟嘟」潘威倫，教練團期許未來大家提到獅隊投手代表，可能也會聯想到古林睿煬（圖）。圖為1月13日統一獅春訓畫面。中央社記者王騰毅攝 109年1月28日