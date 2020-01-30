偷暗號風波後 太空人攬貝克為新任總教練

（中央社休士頓29日綜合外電報導）偷暗號醜聞讓棒球界天翻地覆後，美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人開除總教練辛區（AJ Hinch），而為了讓戰力穩定，他們在今天宣布延攬貝克（Dusty Baker）成為新任總教練。

貝克曾3度獲選MLB年度最佳教練，而70歲的年紀讓他成為全聯盟最年長的總教練。

太空人老闆克蘭（Jim Crane）在聲明中說：「貝克在他成功生涯中所展現的優點，與我們找尋的總教練人選不謀而合，他是個贏家，且最重要的是，他是強而有力的領導者，不只球員敬重他，每個他在棒球界接觸的人都尊重他。」

貝克執教生涯中曾8次率隊打入季後賽，2002年擔任舊金山巨人總教練時，讓球隊打進美國聯盟冠軍賽，但差1勝而未能殺進世界大賽。

他曾帶領4支球隊闖進季後賽。

貝克將首次掌美國聯盟球隊兵符，他表示很期待再次有機會爭取他迄今無緣贏得的世界大賽冠軍。

貝克說：「我非常感謝能有這個機會，這是一個很棒的球隊，隊上有知道如何贏球出色的球員，我很欣賞克蘭最近幾週展現的領導力，也很期待能和他及太空人球員共事，希望能把冠軍帶回休士頓。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1090130