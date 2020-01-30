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韓職英雄隊一軍來台春訓 與中職3隊打熱身賽

最新更新：2020/01/30 20:21

（中央社記者楊啟芳台北30日電）韓國職棒培育證券英雄隊一軍全體明天將抵達高雄進行春訓，12強韓國隊國手朴炳鎬、李政厚等人都會來台，並於2月底開始與中職樂天桃猿、中信兄弟及統一獅進行熱身賽。

英雄隊今年一軍春訓首階段在高雄國慶青埔球場進行，將於明天出發並抵達，從2月1日開始進行訓練，維持練3天休息1天的作息；2月20日移動到高雄澄清湖棒球場，進行加入隊內紅白賽、熱身賽的第2階段春訓，直到3月10日回韓國。

英雄隊將與中職3隊打熱身賽，於2月23日及3月2日與樂天桃猿隊交手、2月25日及26日與中信兄弟、2月29日3月5日與統一獅，不過地點尚未公布。

英雄隊由新任監督孫奕領軍，加上教練團9人、選手36人、球團人員15人，共有61人抵台。其中投手曹尚佑、李承鎬、內野手朴炳鎬、金河成、外野手李政厚都是去年世界12強賽韓國隊國手。

孫奕表示，「訓練目標是把選手的強項變得更強，我們球隊的牛棚投手控球都很好，但球速快的不多，會盡力發掘能投快速球的投手。」孫奕也指出，會仔細觀察新洋將莫特（Taylor Motter），判斷是否能順利擔任球隊三壘手或角落外野手。

一軍首次全程在台灣進行春訓，英雄隊也十分重視，特別於2月21日至24日，安排韓國球迷可以至高雄參與4天3夜的套裝行程，包括觀看練習賽、球迷見面會、高雄觀光等活動。（編輯：葉俐緯）1090130

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