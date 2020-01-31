德國桌球公開賽 林昀儒鄭怡靜逆轉進4強

（中央社記者龍柏安台北31日電）在首局先失的劣勢下，台灣桌球「黃金混雙」林昀儒與鄭怡靜不受影響，靠著連拿3局強勢關門，終場以3比1逆轉擊敗斯洛伐克組合皮斯特伊與芭拉佐娃，順利挺進4強。

2020德國桌球公開賽，是世界桌球巡迴賽的白金系列賽，也是積分等級最高的公開賽，林昀儒與鄭怡靜兩人聯手闖關，今天費時30分鐘，以另類的「直落三」淘汰斯洛伐克的皮斯特伊（Lubomir Pistej）與芭拉佐娃（Barbora Balazova），昂首晉級4強。

年僅18歲的林昀儒，和台灣女單一姐鄭怡靜是世界排名第2的混雙組合，兩人去年在中國鄭州舉行的世界桌球巡迴賽年終總決賽，聯手摘下2020東京奧運參賽門票，兩人也被視為奧運爭搶獎牌的主力部隊。

今天開局，林昀儒與鄭怡靜暖機稍慢，開賽就陷入落後，先以9比11棄守，所幸兩人歷經首局熱身，次局迅速回穩，以12比10還以顏色，接下來兩人分別再以11比7、11比7撂倒對手，以3比1挺進4強。

林昀儒與鄭怡靜4強對手，將是雙打世界排名第4的日本組合水谷隼與伊藤美誠。

女雙方面，陳思羽與鄭先知則以2比11、7比11、11比9、6比11不敵日本名將平野美宇與石川佳純，無緣4強。（編輯：李錫璋）1090131