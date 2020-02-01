更多編輯台推薦新聞：
防武漢肺炎注意洗手 6大時機要知道
生活

防武漢肺炎注意洗手 6大時機要知道

台灣成功分離武漢肺炎病毒株 專家：5年內有機會做出疫苗
生活

台灣成功分離武漢肺炎病毒株 專家：5年內有機會做出疫苗

鄭麗君推薦書單 響應書展延期閱讀不停息
文化

鄭麗君推薦書單 響應書展延期閱讀不停息

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟
政治

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
籲美國挺台灣加入世衛組織 民眾向白宮請願
首頁 / 運動

張奕將進牛棚練投 陽岱鋼春訓可望多練一壘

最新更新：2020/02/01 17:18

（中央社記者楊啟芳台北1日電）日本職棒各隊今天展開春訓，歐力士猛牛張奕生涯首度參與一軍春訓，他表示，春訓主要確認下半部身體使用，明天也將進牛棚練投；巨人隊陽岱鋼則是在今天多練一壘，有望參與競爭。

旅日台灣選手共有5人春訓被分配在一軍，包含日本火腿隊王柏融、歐力士猛牛張奕、樂天金鷲宋家豪、千葉羅德陳冠宇及讀賣巨人陽岱鋼等5人，另外西武獅的吳念庭、阪神虎的呂彥青、樂天金鷲的王彥程從二軍出發。

2018年季中才棄打從投的張奕，在去年世界12強棒球賽成為中華隊王牌投手，一戰成名，讓他在新球季備受歐力士球團期待，也有機會爭取一軍先發。

歐力士春訓全程都在宮崎進行，張奕是首度參加一軍春訓。根據日本媒體Daily報導，張奕表示，「主要是確認下半身的使用，因為自主訓練時使用手部比較多。」張奕也透過器具輔助，確認身體重心，輕輕投以感受身體反應，他說由於感覺很好，明天首次進牛棚練投相當期待。

讀賣巨人春訓則是分2個階段，目前先在宮崎進行訓練，2月中第2階段再移動去沖繩那霸。巨人本季新簽了外野手巴拉（Gerardo Parra），加上原有的外野手龜井善行、丸佳浩等人，陽岱鋼面臨更大的競爭壓力。

不過日媒體育報知提及，原本是外野手的陽岱鋼今天與岡本和真借一壘手套練習守備。監督原辰德表示，「陽岱鋼本來是游擊手，且一、二壘和捕手現在都還沒有固定人選。」因此新球季陽岱鋼也有可能與中島裕之、北村拓己競爭一壘守位。（編輯：張芷瑄）1090201

延伸閱讀
張奕投4局失3分吞第4敗 陽岱鋼替補吞2K旅日投手張奕生涯初先發奪勝 首勝球想送爸爸張奕日職二軍生涯先發首勝 送爸爸50歲生日禮

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報