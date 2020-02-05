木棒聯賽10日開打 獅隊邱智呈勉學弟不要小看自己

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）賽事10日開打，總計43支球隊（圖）參賽，5日舉行開賽記者會，中職統一獅隊球員邱智呈也到場勉勵學弟們。中央社記者謝靜雯攝 109年2月5日

（中央社記者謝靜雯台北5日電）108學年度高中棒球聯賽（木棒組）賽事10日開打，總計43支球隊參賽，今年也首度舉辦軟式女子組賽事；中職統一獅隊球員邱智呈勉勵學弟們，「不要小看自己、每個人都有無限潛力」。

木棒聯賽是高中青棒年度重點賽事，今年木棒聯賽10日起於全台8個球場同步開打，此次木棒聯賽首度新增「高中棒球軟式組聯賽女子組賽事」，女子組參賽隊伍有新北秀峰、苗栗大成、台北華江和台北士林高商4支球隊。

木棒聯賽原本有44支球隊報名參賽，但高雄華德工家解散，最終僅43支球隊參賽，今天舉行開賽記者會，也請來上屆木棒聯賽表現不錯、目前已經投入中職統一獅隊的新秀羅暐捷、邱智呈。

邱智呈畢業於穀保家商，他回憶最難忘的木棒聯賽，是106學年度比賽，當年的球隊陣容外界並不看好，但學長們展現韌性，4強擊敗勁敵平鎮高中，最後順利拿下冠軍。

邱智呈也勉勵在場學弟們，木棒聯賽是展現實力舞台，「不要小看自己，每個人都有無限潛能」；羅暐捷也鼓勵學弟們，參加木棒聯賽好好把握機會，「不要做讓自己後悔的事情」。（編輯：張芷瑄）1090205