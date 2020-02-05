從翻譯轉任味全龍教練 蕭一傑再度挑戰自己

中職味全龍隊5日在斗六棒球場開訓，投手教練蕭一傑（中）以全新身分出發，他表示，「對我來說是一個挑戰，這不是每個人都可以勝任的角色，但我會把在選手生涯看到的、學到的、感受到的，給年輕選手」。中央社記者張新偉攝 109年2月5日

（中央社記者楊啟芳雲林5日電）中職味全龍隊今天於斗六棒球場開訓，去年擔任日職火腿隊翻譯的蕭一傑以投手教練身分亮相，從球員、翻譯再到教練，他坦言是挑戰，但希望把自己學到的，傳承給龍隊年輕選手。

蕭一傑曾在日本職棒效力過阪神虎及軟銀鷹隊，於2014年返回中華職棒，效力義大犀牛隊，不過2018年底遭到富邦悍將釋出，同批遭到釋出的郭勝安、林旺衛、吳宗峻、吳睿勝及劉家愷現都在味全龍隊。

蕭一傑去年在日職火腿隊擔任王柏融的翻譯，不過年底辭職回台，並加入龍隊擔任投手教練。他今天開訓時表示，會辭掉翻譯主因是為了家人，「小孩出生了，想要就近照顧，其實也想過要繼續，把家人接過去日本，但有點難度」。

從球員、翻譯到教練，蕭一傑今年再度以全新身分出發，他表示，「對我來說是一個挑戰，這不是每個人都可以勝任的角色，但我會把在選手生涯看到的、學到的、感受到的，給年輕選手」。

蕭一傑指出，在選手時期，不管是日職還是中職，都在二軍居多，「我是怎麼走過來的，一些心態和技術，都會讓選手吸收，也想回饋給台灣棒球」。

蕭一傑將與龍隊另一名投手教練郭勝安配合，他指出，「郭教練我從國中就認識，之前也同隊過，思考上不會有太多誤差」。

對於龍隊投手群，蕭一傑表示，選手還有很大進步空間，尤其球季即將開始，能否健康打滿整季對球員會是挑戰。不過他也點名對曾柏融印象深刻，不論直球、變化球出手都很好，有些也是自己沒能做到的，非常難得。（編輯：張芷瑄）1090205