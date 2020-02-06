伊巴卡絕殺3分彈逆轉溜馬 暴龍12連勝創隊史新猷

（中央社多倫多5日綜合外電報導）美國職籃NBA多倫多暴龍球星伊巴卡今晚在終場前30.4秒投進致勝3分球，全場狂砍30分，率隊以119比118擊敗客隊印第安納溜馬，驚險拿下12連勝，改寫隊史最長連勝紀錄。

路透社報導，伊巴卡（Serge Ibaka）砍下本季新高30分，隊友勞瑞（Kyle Lowry）繳出32分10助攻和8籃板，西雅坎（Pascal Siakam）貢獻25分9籃板，戴維斯（Terence Davis II）和范佛利特（Fred VanVleet）分別攻下11分和10分，攜手締造球隊紀錄。

溜馬球星布洛格登（Malcolm Brogdon）進帳24分，麥德莫特（Doug McDermott）襄助19分，沙波尼斯（Domantas Sabonis）斬獲15分11籃板和10助攻，歐拉迪波（Victor Oladipo）則轟下13分，無奈不敵暴龍反攻，吞下3連敗。

溜馬在第3節仍取得19分領先，但暴龍吹響反攻號角，在第4節開頭將差距縮小只輸1分。溜馬第4節攻勢雖將差距再擴大到10分，但西雅坎帶頭追分，在終場前5分05秒將比數拉回到落後3分。

溜馬原有機會搶回勝利，但歐拉迪波在最後10秒的外線失手，讓伊巴卡讀秒階段在勞瑞助攻下逆轉3分彈，讓溜馬以1分飲恨吞敗。

暴龍今晚在驚滔駭浪中迎接隊史新紀錄，此前則曾於2016和2018年兩度完成隊史11連勝。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1090205