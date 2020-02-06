彭政閔赴沖繩進修 日媒稱台灣球界傳奇

（中央社記者楊啟芳台北6日電）中職中信兄弟副領隊兼農場主管彭政閔，已於今天開始進修之旅，先到日職養樂多隊位在沖繩的春訓基地，與養樂多監督高津臣吾相見歡，日媒則以「台灣球界的傳奇」來介紹彭政閔。

彭政閔去年球季結束後引退，今年新球季確定擔任球隊副領隊兼農場主管，且有去日本及美國進修的計畫。彭政閔今天先到日本沖繩，觀摩養樂多隊的春訓，並與現任養樂多隊一軍監督、效力過中職興農牛隊的高津臣吾見面。

日本媒體「體育報知」今天報導，彭政閔這3天會在養樂多隊研修，並介紹彭政閔在中職拿過5次打擊王，連續16年打擊率3成以上，曾2度參與奧運及WBC世界棒球經典賽，並形容他是「台灣球界的傳奇」。

日媒提及，雖然彭政閔和高津臣吾沒有同隊過，但還是有與他打招呼，彭政閔說：「感謝高津監督，很開心能有考察養樂多春訓的機會，這3天我會好好觀察練習模式，學習教練如何指導選手。」

高津臣吾選手時期一開始就是在養樂多隊，直到2004年挑戰美職，並於2008年打過韓職，2010年則是效力中職興農牛隊，出賽40場都是後援，防禦率僅1.88，美韓日職經驗皆有。高津臣吾2014年開始擔任養樂多教練，今年接下一軍監督。（編輯：張芷瑄）1090206