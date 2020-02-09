飆破隊史三分球紀錄 換血灰狼終止13連敗

（中央社明尼蘇達8日綜合外電報導）NBA灰狼近日大換血，今天在場上大爆發，單場砍進26個三分球，打破隊史紀錄，以142比115痛擊快艇，終止13連敗。

美國職籃NBA明尼蘇達灰狼，才送走前選秀狀元魏金斯（Andrew Wiggins）及貝爾（Jordan Bell）等人，換來包括前金州勇士的羅素（D'Angelo Russell）等人。

最令灰狼球迷期待的羅素今天因傷未上場，但他復原情況良好，預計不久後就能歸隊。

雖然羅素今天沒出賽，但灰狼「老朋友」、「新同學」搭配良好，麥勞克林（Jordan McLaughlin）攻下全隊最高，也是生涯最多的24分，另有11助攻。新同學畢斯利（Malik Beasley）今天砍進生涯最多的7個三分球，攻下全隊次高23分，另抓下10籃板，有「雙十」表現，陣中原有的當家球星湯斯（Karl-Anthony Towns）也有22分、13籃板、9助攻的「準大三元」成績，讓球隊一路領先，並在最後拿下勝利。

今天灰狼靠著驚人的5成91命中率，轟進26個三分球，刷新隊史單場最多三分球的紀錄。

洛杉磯快艇雙槍雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）今天分別攻下29分、21分，但仍擋不住灰狼的凌厲攻勢。

灰狼今天比賽的前兩節，分別轟下40分、41分的高分，快艇打完3節也不過才攻下88分。

湯斯因膝傷錯過15場比賽，歸隊後打了10場比賽，灰狼全部輸球，今天終於止敗。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1090209