HBL菜鳥宋昕澔搶鏡 南山擺脫亂流勝青年

108學年度高中籃球聯賽（HBL）10日在台北和平籃球館進行男子組賽事，南山高中宋昕澔（紅衣）拿下全隊最高20分，終場南山高中以78比69擊退青年高中。中央社記者吳家昇攝 109年2月10日

（中央社記者龍柏安台北10日電）108學年度高中籃球聯賽（HBL），南山高中今天第3節一度領先15分，第4節被逼到只差1分，所幸高一菜鳥宋昕澔跳出來挑大梁，拿下最高20分，助球隊以78比69擺脫青年高中糾纏。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）今天在台北和平籃球館與台北體育館兩地開打，南山高二主控陳力生下半場遭對手嚴加看管，幾乎連球都碰不到，導致球隊節奏全亂，差點陰溝裡翻船。

高一前鋒宋昕澔在球隊陷入亂流之際跳了出來，除攻下最高的20分，還有8籃板、4助攻與3抄截。

宋昕澔坦言，和前幾面幾個階段相比，自己的穩定性的確有提高，也更進入比賽的感覺，而在球隊慌亂之際，他就是乖乖聽教練的話，自己去找機會進攻。

對於新人王的頭銜，宋昕澔則直言：「先不去想。」因為若沒能挺進4強，也沒有角逐這項頭銜的機會。他也透露，若今天又輸球，吞下8強賽2連敗，他們距離4強將會越來越遠。

陳力生今天累計14投僅中2，拿下7分、5籃板，談到比賽大幅領先被追到只差1分，他說：「我沒想過會輸，不過的確有些小抖。」

事實上，這並不是陳力生首次在比賽中遭到對手「特殊待遇」，他直言，若他被守死，就要有其他隊友跳出來；他也說：「我很討厭這種完全不讓我接球的防守，真的很討厭。」（編輯：管中維）1090210

108學年度高中籃球聯賽（HBL）10日在台北和平籃球館舉行，南山高中以78比69擊敗青年高中，南山彭冠綸（紅衣）儘管因傷暫時下場，仍拿下11分。中央社記者吳家昇攝 109年2月10日